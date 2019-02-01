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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
01.02.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 5 film vizyona girdi

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Sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 5 film vizyona girdi

Şubat ayının ilk hafta sonu tatili öncesi vizyona giren filmler merak konusu oldu. Hafta sonu tatilini film keyfi ile taçlandırmak isteyen sinemaseverler, bu hafta vizyona giren filmlere dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, sinemada hangi filmler var? Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli, 5 film vizyona girdi. Haftanın en çok dikkat çeken filmi ise, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu, ilki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devamı "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" oldu. İşte, haftanın filmleri...

"Organize İşler: Sazan Sarmalı"

Yılmaz "Organize İşler: Sazan Sarmalı" Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 2005 yapımı Organize İşler'in devam filmi "Organize İşler: Sazan Sarmalı" izleyici ile buluştu.

Devam filminde, Asım Noyan ve ekibinin kurdukları sahtekarlık düzenini sürdürmeleri anlatılıyor.

Filmin başrollerinde Yılmaz Erdoğan'la birlikte Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen ve Ata Demirer yer alıyor.

"Ölümcül Labirent"

Adam Robitel'in yönetmenliğini yaptığı "Ölümcül Labirent"in başrollerinde, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine, Logan Miller ve Adam Robitel oynuyor.

Senaryosu Maria Melnik ve Bragi F. Schut'a ait olan film, kendilerini bir hayatta kalma mücadelesi içerisinde bulan 6 yabancının kurtuluş çabasını odağına alıyor.

"İskoçya Kraliçesi Mary"

John Guy'ın "İskoçya Kraliçesi" adlı kitabından uyarlanan "İskoçya Kraliçesi Mary", 16 yaşında Fransa kraliçesi olan Mary Stuart'ın kocasının ölümünün ardından İskoçya'ya dönerek İngiltere kraliçesi kuzeni Elizabeth'i devirme girişimini ve ihanetlerle örülü taht mücadelesini konu ediniyor.

Margot Robbie, Saoirse Ronan, Guy Pearce, David Tennant, Jack Lowden, Joe Alwyn ve Gemma Chan'ın rol aldığı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Josie Rourke oturuyor.

"Dogman"

İtalyan yönetmen Matteo Garrone'nin yönetmenliğini yaptığı "Dogman", iyiyle kötü arasında sıkışmış, onurunu kazanmak isterken masumiyetini kaybeden bir köpek kuaförünün hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Usta yönetmenin senaryosunu Ugo Chiti ve Massimo Gaudioso ile birlikte kaleme aldığı filmde Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria, Adamo Dionisi ve Aniello Arena rol aldı.

"Cool Çocuklar Kampta"

Lisa Arnold yönetmenliğindeki "Cool Çocuklar Kampta" adlı film, utangaç bir gencin, gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını anlatıyor.

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