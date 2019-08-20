Şevval Sam bu akşam Harbiye Açıkhava'da
Şarkıcı, oyuncu, besteci ve söz yazarı Şevval Sam, bu akşam BKM organizasyonuyla Denizbank Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahne alacak!
Fasıl eşliğindeki alaturka şarkılarla başlayacak konser, Türk sanat müziğinin en hareketli şarkılarından günümüzün en popüler şarkılarına bağlanacak!
Son dönemin hit şarkılarından ‘Felaket’i bir sürprizle söyleyecek olan Şevval Sam, Aşık Veysel’den Zülfü Livaneli’ye oradan Ahmet Kaya şarkılarına uzanan bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısında olacak.
Sam, sahnede uzun bir Karadeniz turuna da çıkacak! Sam, türkülerle pek çok isme selam göndermenin yanı sıra, bazı şarkılarda düdük, zil ve kaşık çalarak orkestraya da eşlik edecek. Şevval Sam, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin de tüm renkleri ve özgün melodileri ile konsere devam edecek.
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