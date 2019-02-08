Sesi Müslüm Gürses'e benzetildi
Yurt dışında yaşayan iş adamı ve 1.3 Milyon takipçili Instagram fenomeni kimliği ile de tanınan Mr.Jade, Niran Ünsal'la düet yaptığı ''Aşk Benim Neyime'' şarkısı ilgi görüyor.
Oyuncu Wilma Elles, ''Aşk Benim Neyime'' şarkısının klibinde Mr.Jade'e eşlik eden isim oldu.
Şarkının aranjörlüğünü Mr.Jade'in kuzeni olan ve yaz aylarında ''Welcome to Turkey'' şarkısına beraber imza attığı ünlü şarkıcı İsmail YK ve YK Kardeşler üstlendi.
Yorumlarda en çok dikkat çeken kısım Mr. Jade'in sesinin ve yorumunun Müslüm Gürses'e benzetilmesi oldu.
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