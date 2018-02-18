Kitapta, 400 yıl önceki İstanbul’un tüm yönleriyle ele alındığı özel bölüm, tarihçi Dr. Seyit Ali Kahraman’ın çevirisiyle okuyucuya sunuluyor. Bu özel baskıda Evliya Çelebi’nin İstanbul’una, Osmanlı sanatçılarının elinden çıkan en çarpıcı İstanbul minyatürleri ve haritaları eşlik ediyor. İTO Başkanı Öztürk Oran, seyahatnamenin İstanbul bölümünün, şehre dair bugüne dek yazılmış en önemli monografilerden biri olduğunu vurguladı.
“Serüven Eminönü’nde filizlenir”
Oran, “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi türünün eşi benzeri olmayan en kapsamlı, en çarpıcı örneklerinden biridir. İstanbul Ticaret Odası olarak, Eminönü’nde filizlenip, 25 milyon kilometrekareye yayılan bu serüvenin İstanbul bölümünü, özel baskı ile sunmayı tarihi bir sorumluluk olarak addediyoruz” dedi.
Seyahatnâmenin binlerce yıl geçse de önemini asla yitirmeyecek, her zaman başvurulacak bir kaynak olacağını belirten Öztürk Oran, “17. yüzyıl İstanbul'unun kapsamlı bir panoramasını çizen Evliya Çelebi, İstanbul'u tüm yönleriyle ele almış, saraydan sokağa, hayatın tüm alanlarına nüfuz ederek, tanık olduğu, gördüğü, duyduğu, yaşadığı pek çok olayı, ayrıntıyı, hikâyeyi, efsaneyi seyahatnâmesinin sayfalarına taşımıştır” diye konuştu.
Canlı tasvirleri ile zihinlerde geçit
İTO Başkanı Oran şunları söyledi: “Seyahatnâmenin en çarpıcı bölümlerinden biri de Evliya Çelebi'nin İstanbul tüccarına dair aktardıklarıdır. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce tüccarı detaylarıyla anlatan, tek tek tanıtan Evliya Çelebi, zevkle okunan seyahatnâmesini verdiği detaylarla adeta resimli bir kitaba çevirir. Canlı tasvirleri ile zihnimizde geçit yapan İstanbul’un o dönemki ticaret hayatı gözümüzde canlanır, ete kemiğe bürünür. Evliya Çelebi, seyahatnâmede 17. yüzyılın günlük yaşamından pek çok detaya yer verdiği gibi tarihe de değinmiş, mitolojik öyküler anlatmış, şehrin dört bir köşesindeki tüm mimari eserleri gezerek hikayelerini, banilerini tanıtmıştır. İstanbul'daki camileri, köprüleri, kapıları, kemerleri, iskeleleri, hamamları tek tek anlatan, yerlerini, yerleşimlerini tarif eden Evliya Çelebi, seyahatnâmesinin İstanbul bölümüne hayranlık uyandıran bir emek harcamıştır.”
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