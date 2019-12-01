Senfonik caz gecesi
KEREM Görsev Trio önceki akşam 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Antalya Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın eşlik ettiği Görsev, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde sanatseverlere unutulmaz müzik ziyafeti sundu. Konserinde tamamı kendi bestelerinden oluşan bir repertuvar seslendiren Görsev, her şarkıdan önce eserin ortaya çıkış hikâyesini de misafirlerle paylaştı.
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