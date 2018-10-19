Şen Makas, Anadolu yollarında
Tiyatrokare, Şen Makas adlı oyunla Edinne'den Diyarbakır'a uzanan bir turneye çıkıyor. İstanbul'da 7 Ekim'de perde açan oyun, şimdi de Anadolu seyircisiyle buluşacak.
Şen Makas, 22 Ekim'de Mersin, 23 Ekim'de Adana, 24 Ekim'de İskenderun, 25 Ekim'de Hatay, 26 Ekim'de Urfa, 27 Ekim'de Mardin, 28 Ekim’de Diyarbakır’da sahnelenecek.
Oyun; kasım ayında ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Trump Kültür Merkezi, Kenter Tiyatrosu, Ankara, Antalya, Konya, Aksaray, Bilecik Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşacak.
Seyircinin katılımıyla ile gerçekleşen eğlenceli interaktif komedi oyunu “Şen Makas”, Amerikan Tiyatro Tarihi’nde en uzun süreli oynanan oyun olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na geçti. Dünyada Charlie Chaplin Komedi Ödülü’nü alan tek oyun olan “Şen Makas”, 35 yıldır Boston ve Washington’da aralıksız olarak perde açıyor.
NURSELİ İDİZ SAHNEYE DÖNDÜ
Özgür Yetkinoğlu’nun uyarladığı yeni versiyonda Veysel Diker, Cem Güler, Müge Kement, Özgür Yetkinoğlu rol alıyor. Ünlü sunucu Jess Molho ise oyunun gidişatını yönlendiren bir komiser yardımcısını canlandırıyor.
Nedim Saban'ın rejisiyle perde açan Şen Makas aynı zamanda uzun süredir sahneden uzak kalan Nurseli İdiz'in de dönüş oyunu. İdiz, kısa bir zaman içinde hazırlandığı rolde, güzelliğine ve bakımına düşkün sosyetik bir dul kadını canlandırıyor. Oyunda işlenen cinayet, seyircilerin de katılımıyla sorgulanarak ve sosyal medya yardımıyla çözülmeye çalışılıyor. Her oyun farklı bir sonla bitiyor ve oyunun sonu her gece farklı oynanıyor.
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