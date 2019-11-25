Selena Gomez iki yıl sonra canlı performansıyla sahneye çıktı
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kariyerine ara veren Gomez, iki yıl sonra sahneye dönüşünü de müjdeledi.
Gomez, önceki akşam ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'nde (American Music Awards) açılışı yaptı. İki farklı kıyafetle sahneye çıkan Gomez, seyirciden bol bol alkış aldı.
Gomez gecenin açılış şovunu yaptı. Microsoft Theater'daki törende Gomez, iki yeni teklisi Lose You To Love Me ve Look At Her Now'ın yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.
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