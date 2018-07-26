Sanki festival haftası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
aa-kultur-sanat
26.07.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Sanki festival haftası

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Sanki festival haftası

Bu hafta sinema salonlarında kelimenin tam anlamıyla festival gibi bir hafta yaşanacak. Yarın, Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film sinemaseverlerle buluşacak. İşte haftanın filmleri.

"Mission: Impossible  Yansımalar"

Sanki festival haftası


Christopher McQuarrie'nin yazıp yönettiği "Mission: Impossible" serisinin altıncı halkası olan film, yanlış giden bir görev sonucu Ethan Hunt ve ekibinin zamana karşı yarışını anlatıyor. Aksiyon türündeki filmin başrolünü Tom Cruise üstlenirken kadroda, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Michelle Monaghan, Angela Bassett, Ving Rhames, Alec Baldwin ve Sean Harris yer alıyor.

"Sıkı Dostlar"

Sanki festival haftası


Bryan Cranston, Laurence Fishburne, J. Quinton Johnson, Deanna Reed-Foster, Jeff Monahan ve Oscar'a aday olan Steve Carell'ın rol aldığı "Sıkı Dostlar" adlı filmin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.  Filmin senaryosunu ise Linklater ile Darryl Ponicsan kaleme aldı.  Dram ve komedi türündeki filmde, kendisi gibi asker olan oğlunun ölüm haberini alan Doc'ın, 30 yıldır görmediği asker arkadaşları Sal ve Richard ile birlikte oğlunu uğurladığı süreci ele alıyor.

"Dev Avcısı"

Sanki festival haftası



Harry Potter'ın yapımcılarının imzasını taşıyan "Dev Avcısı" filmi gerçek hayatta yaşadıklarıyla başa çıkmak için canavarların dünyasına sığınan dev avcısı Barbara Thorson'ın hikayesini konu ediniyor.  Joe Kelly'nin aynı adlı çizgi romanından uyarlanan gerilim, fantastik ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü Anders Walter gerçekleştirdi.  Filmin oyuncu kadrosu Zoe Saldana, Imogen Poots, Jennifer Ehle, Madison Wolfe gibi isimler yer alıyor.

"Dört Köşeli Üçgen"

Sanki festival haftası



Haftanın yerli filmlerinden "Dört Köşeli Üçgen" Salah Birsel'in aynı adlı romanından Görkem Yeltan tarafından beyazperdeye uyarlandı.
Mehmet Güreli'nin yönettiği ve Mustafa Dinç, Ali Altuğ, Ali Pınar, Kaan Çakır ile Alper Saldıran'ın oynadığı film, iflah olmaz bir gözlemcinin hikayesini anlatıyor.

"Kabir Azabı"

Sanki festival haftası



Yerli yapımı korku filmi "Kabir Azabı" başarılı bir avukat olan Ozan'ın başarıyla birlikte kibirli ve anlayışsız biri haline gelmesini ve kabir azaplarının dehşetini ele alıyor.  Filmin yönetmen koltuğunda ise "Üç Harfliler" ve "Şeytan-ı Racim" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Arkın Aktaç var.  Senaryosunu Murat Toktamışoğlu'nun yazdığı filminde oyuncu kadrosunda ise Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç, Ufuk Aşar, Uğur Kaya gibi isimler yer alıyor.

"Yaşar Kemal Efsanesi"

Sanki festival haftası



Dünyada ilk gösterimini "24. Adana Altın Koza Film Festivali"nde yapan "Yaşar Kemal Efsanesi" başlıklı belgesel türündeki film, ünlü yazar Yaşar Kemal'in doğumundan ölümüne kadarki hayatını kendi ağzından ve hayatına yakın tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla beyaz perdeye aktarıyor.  Aydın Orak'ın yönettiği ve Halil Ergün ile Ece Güneş Saadetyan'ın seslendirme yaptığı belgesel filmde, Yaşar Kemal'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri, ses kayıtları ve belgeler de bulunuyor.

"Madame"

Sanki festival haftası



Amanda Sthers'in yönettiği "Madame" filmi Bob ile Anne'in malikanesinde hizmetçi olarak çalışan Maria'nın bir akşam yemeğiyle birlikte değişen hayatını konu ediniyor. Senaryosunu Amanda Sthers ve Matthew Robbins'in birlikte kaleme aldığı komedi ve dram türündeki filmde, Oscar adaylığı sahibi oyuncular Toni Collette ve Harvey Keitel'a Rossy de Palma ve Michael Smiley eşlik ediyor.

"Dipdip: Bir Okyanus Macerası"

Sanki festival haftası


Haftanın tek animasyon türündeki "Dipdip: Bir Okyanus Macerası" adlı film, bir kaza sonucu evleri yıkılan ahtapot Dipdip ve arkadaşlarının kendilerine yeni bir ev bulmak için çıktıları yolculuğu konu ediyor. Senaryosunu Julio Soto Gurpide, Jose Tatay ve Salva Rubio'nun kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini Julio Soto Gurpide üstleniyor. Filmin seslendirmelerini Justin Felbinger, Stephen Hughes, Lindsey Alena, Dwight Schultz ve Elisabeth Gray gerçekleştirdi.

"Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve "Bizim Köyün Şarkısı"

Sanki festival haftası


5 milyonu aşkın takipçisi olan Youtuber Enes Batur'un hikayesini anlatan Kamil Çetin'in yönettiği "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve başrollerinde "Güldüy Güldüy Show Çocuk" oyuncularının yer aldığı, BKM yapımı komedi türündeki "Bizim Köyün Şarkısı" adlı film ikinci kez vizyona girecek. 

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