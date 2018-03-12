Sanatta anlamlı işbirliği
Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun İstanbul seyircisi ile buluşmasının ardından Bakırköy Belediyesi Tiyatroları da İzmirli tiyatroseverlerin karşısına çıktı.
İki belediye arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan “Seni seviyorum Türkiye” adlı oyun büyük beğeni gördü. Tiyatroseverler, Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunu ayakta alkışladı.
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