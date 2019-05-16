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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Sanat dünyasında " Uzlaşma" zamanı

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Sanat dünyasında " Uzlaşma" zamanı

Sanat dünyası, çıkan yeni kanuna bundan sonra yaşanacak uzlaşmazlıklarda önce “arabulucu’ya koşacak!

Aytekin Ataş, Yıldırım Memişoğlu, Eriş Akman, Nurten Ünsev ve Eda Karaytuğu gibi isimlerin yanı sıra Av. Oğuz Müftüoğlu’nun kızı Çağrı ve eski eşi Emel Müftüoğlu Uzlaşı Kültürü ve Hukuk Derneği’nin Adalet Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediği ‘’Fikri Haklar ve Arabuluculuk Sanatı’’ paneline katıldılar.

Sanat dünyasındaki kişilerin hukuki haklarını ve yasadaki yeni düzenlemeyi anlatan panel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Av. Oğuz Müftüoğlu yasada ve uygulamada yapılan bu değişikliğin günlük hayata yansımasının nasıl olacağını şöyle anlattı: ‘‘Elbette her jenerasyon kendi kültürünü yaratır. Günümüzde hızlı bir yaşam söz konusu, arabuluculukta buna uyum sağlayan bir çözüm yöntemi. Ama arabuluculuk alternatif bir çözüm yöntemi olarak anılsa da, hukuku yok sayan bir yöntem değildir. Eğer arabuluculukta bir çözüm üretilememişse hukuka başvurulacaktır. Hukukun üstünlüğü asla tartışılmaz, arabuluculuk onun bir parçasıdır.’’

 

Panelin finalinde de bir fikri hak ihlali sahneye taşındı, Tiyatro Karyola ‘‘Gülmenin En Konforlu Hali’’ adlı oyununda, “arabulucu” ile bir konunun nasıl ele alınacağını sergiledi.

Sanat dünyasında Uzlaşma zamanı


 

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