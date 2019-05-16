Sanat dünyasında " Uzlaşma" zamanı
Sanat dünyası, çıkan yeni kanuna bundan sonra yaşanacak uzlaşmazlıklarda önce “arabulucu’ya koşacak!
Aytekin Ataş, Yıldırım Memişoğlu, Eriş Akman, Nurten Ünsev ve Eda Karaytuğu gibi isimlerin yanı sıra Av. Oğuz Müftüoğlu’nun kızı Çağrı ve eski eşi Emel Müftüoğlu Uzlaşı Kültürü ve Hukuk Derneği’nin Adalet Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediği ‘’Fikri Haklar ve Arabuluculuk Sanatı’’ paneline katıldılar.
Sanat dünyasındaki kişilerin hukuki haklarını ve yasadaki yeni düzenlemeyi anlatan panel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Av. Oğuz Müftüoğlu yasada ve uygulamada yapılan bu değişikliğin günlük hayata yansımasının nasıl olacağını şöyle anlattı: ‘‘Elbette her jenerasyon kendi kültürünü yaratır. Günümüzde hızlı bir yaşam söz konusu, arabuluculukta buna uyum sağlayan bir çözüm yöntemi. Ama arabuluculuk alternatif bir çözüm yöntemi olarak anılsa da, hukuku yok sayan bir yöntem değildir. Eğer arabuluculukta bir çözüm üretilememişse hukuka başvurulacaktır. Hukukun üstünlüğü asla tartışılmaz, arabuluculuk onun bir parçasıdır.’’
Panelin finalinde de bir fikri hak ihlali sahneye taşındı, Tiyatro Karyola ‘‘Gülmenin En Konforlu Hali’’ adlı oyununda, “arabulucu” ile bir konunun nasıl ele alınacağını sergiledi.
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