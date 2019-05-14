Sahnede buluştular
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, “PSM Caz Festivali” kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Serenad Bağcan, konserin ikinci bölümünde Fazıl Say’a eşlik etti.
Önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşen konsere ilgi büyük oldu. Konserin ikinci bölümünde Serenad Bağcan’ın eşlik ettiği sanatçı, Bağcan ile çalışma fırsatı bulduğu için kendini şanslı hissettiğini belirtti. İkili, geceyi “Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor” ile noktaladı.
Victoria’s Secret için tasarım yapan ilk Türk
Yorumları Göster
Yorumları Gizle