SAG Ödülleri'nin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı

Aday listesi hem sinema hem de TV performanslarından oluşuyor. Altın Küre (Golden Globe) ile kıyaslandığında da şaşırtıcı bir durum söz konusu değil. Adaylıklar arasında en ilgi çekici olanı 1998 yılındaki Life is Beautiful'dan (Hayat Güzeldir) sonra ilk defa yabancı dilde bir filmin oyuncu kadrosu toplu performans kategorisinde aday gösterilmesi. İşte 19 ocak 2020'de açıklanacak olan SAG Ödülleri'nin adayları:

FİLM KATEGORİSİ

Toplu Performans

Bombshell

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

Kadın Oyuncu





Cynthia Erivo ( Harriet )

Scarlett Johansson ( Marriage Story )

Lupita Nyong’o ( Us )

Charlize Theron ( Bombshell )

Renée Zellweger ( Judy )

Erkek Oyuncu

Christian Bale ( Ford v Ferrari )

Leonardo DiCaprio ( Once Upon a Time... in Hollywood )

Adam Driver ( Marriage Story )

Taron Egerton ( Rocketman )

Joaquin Phoenix ( Joker )

Yardımcı Kadın Oyuncu

Laura Dern ( Marriage Story )

Scarlett Johansson ( Jojo Rabbit )

Nicole Kidman ( Bombshell )

Jennifer Lopez ( Hustlers )

Margot Robbie ( Bombshell )

Yardımcı Erkek Oyuncu

Jamie Foxx ( Just Mercy )

Tom Hanks ( A Beautiful Day in the Neighborhood )

Al Pacino ( The Irishman )

Joe Pesci ( The Irishman )

Brad Pitt ( Once Upon a Time... in Hollywood )

Dublör Performansı

Once Upon A Time...in Hollywood

Avengers: Endgame

Ford v Ferrari

The Irishman

Joker

TELEVİZYON KATEGORİSİ

Drama Dalında Toplu Performans





The Crown

Game of Thrones

Big Little Lies

Stranger Things

The Handmaid’s Tale

Komedi Dalında Toplu Performans

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

Drama Dalında Kadın Oyuncu

Jennifer Aniston ( The Morning Show )

Helena Bonham Carter ( The Crown )

Olivia Colman ( The Crown )

Jodie Comer ( Killing Eve )

Elisabeth Moss ( The Handmaid’s Tale )

Drama Dalında Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown ( This Is Us )

Steve Carell ( The Morning Show )

Billy Crudup ( The Morning Show )

Peter Dinklage ( Game of Thrones )

David Harbour ( Stranger Things )

Komedi Dalında Kadın Oyuncu

Christina Applegate ( Dead to Me )

Alex Borstein ( The Marvelous Mrs. Maisel )

Rachel Brosnahan ( The Marvelous Mrs. Maisel )

Catherine O’Hara ( Schitt’s Creek )

Phoebe Waller-Bridge ( Fleabag )

Komedi Dalında Erkek Oyuncu

Alan Arkin ( The Kominsky Method )

Michael Douglas ( The Kominsky Method )

Bill Hader ( Barry )

Andrew Scott ( Fleabag )

Tony Shalhoub ( The Marvelous Mrs. Maisel )

Mini Dizi / TV Filmi Dalında Kadın Oyuncu

Patricia Arquette ( The Act )

Toni Collette ( Unbelievable )

Joey King ( The Act )

Emily Watson ( Chernobyl )

Michelle Williams ( Fosse/Verdon )

Mini Dizi / TV Filmi Dalında Erkek Oyuncu

Mahershala Ali ( True Detective )

Russell Crowe ( The Loudest Voice )

Jared Harris ( Chernobyl )

Jharrel Jerome ( When They See Us )

Sam Rockwell ( Fosse/Verdon )

Dublör Performansı

Game of Thrones

GLOW

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen