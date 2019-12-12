MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSAG Ödülleri'nin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı
GeriKeyif SAG Ödülleri'nin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
12.12.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

SAG Ödülleri'nin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SAG Ödülleri'nin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı

Hollywood'da ödül sezonu hızlı başladı. Altın Küre'nin ardından şimdi de SAG Ödülleri'nin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı.

Aday listesi hem sinema hem de TV performanslarından oluşuyor. Altın Küre (Golden Globe) ile kıyaslandığında da şaşırtıcı bir durum söz konusu değil. Adaylıklar arasında en ilgi çekici olanı 1998 yılındaki Life is Beautiful'dan (Hayat Güzeldir) sonra ilk defa yabancı dilde bir filmin oyuncu kadrosu toplu performans kategorisinde aday gösterilmesi. İşte 19 ocak 2020'de açıklanacak olan SAG Ödülleri'nin adayları:

FİLM KATEGORİSİ
Toplu Performans

Bombshell
The Irishman
Jojo Rabbit
Once Upon a Time... in Hollywood
Parasite

Kadın Oyuncu

SAG Ödüllerinin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı

Cynthia Erivo ( Harriet )
Scarlett Johansson ( Marriage Story )
Lupita Nyong’o ( Us )
Charlize Theron ( Bombshell )
Renée Zellweger ( Judy )

Erkek Oyuncu

Christian Bale ( Ford v Ferrari )
Leonardo DiCaprio ( Once Upon a Time... in Hollywood )
Adam Driver ( Marriage Story )
Taron Egerton ( Rocketman )
Joaquin Phoenix ( Joker )

Yardımcı Kadın Oyuncu

Laura Dern ( Marriage Story )
Scarlett Johansson ( Jojo Rabbit )
Nicole Kidman ( Bombshell )
Jennifer Lopez ( Hustlers )
Margot Robbie ( Bombshell )

Yardımcı Erkek Oyuncu

Jamie Foxx ( Just Mercy )
Tom Hanks ( A Beautiful Day in the Neighborhood )
Al Pacino ( The Irishman )
Joe Pesci ( The Irishman )
Brad Pitt ( Once Upon a Time... in Hollywood )

Dublör Performansı

Once Upon A Time...in Hollywood
Avengers: Endgame
Ford v Ferrari
The Irishman
Joker

TELEVİZYON KATEGORİSİ
Drama Dalında Toplu Performans

SAG Ödüllerinin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı

The Crown
Game of Thrones
Big Little Lies
Stranger Things
The Handmaid’s Tale

Komedi Dalında Toplu Performans

Barry
Fleabag
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
Schitt’s Creek

Drama Dalında Kadın Oyuncu

Jennifer Aniston ( The Morning Show )
Helena Bonham Carter ( The Crown )
Olivia Colman ( The Crown )
Jodie Comer ( Killing Eve )
Elisabeth Moss ( The Handmaid’s Tale )

Drama Dalında Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown ( This Is Us )
Steve Carell ( The Morning Show )
Billy Crudup ( The Morning Show )
Peter Dinklage ( Game of Thrones )
David Harbour ( Stranger Things )

Komedi Dalında Kadın Oyuncu

Christina Applegate ( Dead to Me )
Alex Borstein ( The Marvelous Mrs. Maisel )
Rachel Brosnahan ( The Marvelous Mrs. Maisel )
Catherine O’Hara ( Schitt’s Creek )
Phoebe Waller-Bridge ( Fleabag )

Komedi Dalında Erkek Oyuncu

Alan Arkin ( The Kominsky Method )
Michael Douglas ( The Kominsky Method )
Bill Hader ( Barry )
Andrew Scott ( Fleabag )
Tony Shalhoub ( The Marvelous Mrs. Maisel )

Mini Dizi / TV Filmi Dalında Kadın Oyuncu

Patricia Arquette ( The Act )
Toni Collette ( Unbelievable )
Joey King ( The Act )
Emily Watson ( Chernobyl )
Michelle Williams ( Fosse/Verdon )

Mini Dizi / TV Filmi Dalında Erkek Oyuncu

Mahershala Ali ( True Detective )
Russell Crowe ( The Loudest Voice )
Jared Harris ( Chernobyl )
Jharrel Jerome ( When They See Us )
Sam Rockwell ( Fosse/Verdon )

Dublör Performansı

Game of Thrones
GLOW
Stranger Things
The Walking Dead
Watchmen

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle