Renk, ışık ve titreşim: Türk izlenimcileri
Türk resim sanatının öncü ustalarının yapıtları İzmir'deki Arkas Sanat Merkezi'nde bir araya geliyor. Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri başlıklı sergi 12 Nisan'dan itibaren 27 Temmuz tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sergide, 1914 kuşağı sanatçılarına öncülük eden Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa ile asker kökenli ressamlar Şevket Dağ, Ali Rıza Beyazıt, Mehmet Ali Laga, kuşağa adını veren İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran ve onların izinden giden Sabiha Rüştü Bozcalı, Melek Celal Sofu, Hamit Görele, Şeref Akdik, Edip Hakkı Köseoğlu gibi sanatçıların yapıtları yer alıyor.
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türk resim sanatının bir panoramasını çizen sergide manzara, natürmort ve portre başka olmak üzere müze ve özel koleksiyonlardan derlenen 125 adet yapıt yer alıyor.
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