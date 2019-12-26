'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ne zaman vizyona girecek?
2018 yılında gösterime giren 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın devamı olan animasyon film 'Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe', izleyiciyle buluşacak. Filmin vizyon tarihini merak edenler internetten yaptıkları araştırmalarla tarih bilgisi öğrenmek istiyor. Peki, 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ne zaman vizyona girecek?
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"nin özel gösterimi yapıldı. Gözler şimdi filmin vizyon tarihinde. İşte, 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi hakkında ayrıntılar...
Vizyona 27 Aralık Cuma günü girecek animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor. Film, Göbeklitepe'nin animasyonla anlatıldığı ilk yapım olma özelliğini taşıyor.
Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.
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