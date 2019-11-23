Piyanist İdil Biret’e sahnede doğum günü sürprizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriPiyanist İdil Biret’e sahnede doğum günü sürprizi
GeriKeyif Piyanist İdil Biret’e sahnede doğum günü sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
23.11.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Piyanist İdil Biret’e sahnede doğum günü sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Piyanist İdil Biret’e sahnede doğum günü sürprizi

Uluslararası Antalya Piyano Festivali sahnesinde, konser veren piyanist İdil Biret’e konser sırasında doğum günü sürprizi yapıldı. Bu yıl 70’inci sanat yılını kutlayan 21 Kasım doğumlu sanatçı, 78’inci doğum gününü de sahnede kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali sahnesinde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Müzik şöleni, Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı’nın ardından dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret ile devam etti. Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşan İdil Biret’in merakla beklenen konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan Biret, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Bu yıl 70. sanat yılını kutlayan piyanist, unutulmaz konserinde F. Liszt’in 1. Piyano konçertosunu seslendirdi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!

Sahne öncesi doğum günü nedeniyle usta piyaniste pastayla sürpriz yapan orkestra ve festival ekibi, sahnede de Biret’in doğum gününü kutlamayı unutmadı. Festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer teşekkür plaketi vermek üzere sahneye çıktığında ’İdil hanıma bir de sürprizimiz var. Kendisinin doğum gününü burada hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bizim için bu özel ana tanık olmak büyük mutluluk" dedi. Orkestranın doğum günü şarkısı eşliğinde kesilen pastaya misafirler dakikalarca alkışlarıyla eşlik etti.

4 KEZ BİS YAPTI

Konser sonunda seyirciler tarafından 6 kez sahneye davet edilen usta sanatçı, 4 kez bis yaptı. Seyirciler konser sonunda da İdil Biret’i dakikalarca ayakta alkışladı. Usta piyanist, gecenin sonunda sevenleri için CD ve kitaplarını imzaladı.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle