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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Pişi nasıl yapılır? Kolay pişi tarifi

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Pişi nasıl yapılır? Kolay pişi tarifi

Ailecek yapılan hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti pişi, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bir lezzet. Peynir, zeytin ve domates gibi klasik yiyeceklerle tüketildiği gibi Nutella gibi tatlarla da enfes bir uyum içinde tüketilebiliyor. Pişinin nasıl yapıldığı ve tarifi ile pişi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, pişi nasıl yapılır?

Pofuduk görüntüsü ve çıtır çıtır lezzetiyle bir yiyenin mutlaka bir daha denediği pişi, kalabalık kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Türk kahvaltı kültüründe ayrı bir yeri olan pişi, kahvaltının yanı sıra diğer öğünlerde de severek tüketiliyor. İşte, "Pişi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı ve kolay pişi tarifi...

PİŞİ NASIL YAPILIR?

Mayalı hamurun kızgın yağda pişirilmesiyle elde edilen bu lezzet, Anadolu'nun farklı yörelerinden değişik isimlerle adlandırılıyor ve severek tüketiliyor. Çıtır çıtır lezzetiyle damakları şenlendiren pişi, farklı alternatif arayan kişiler için oldukça ideal bir tarif. İşte, pişi tarifi, malzemeleri ve pişi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar...

MALZEMELER

Bir kilo un

İki adet yumurta

İki yemek kaşığı tuz

Bir paket yaş maya

Aldığı kadar ılık su

YAPILIŞI

İlk olarak derin bir yoğurma kabına unu boşatın. Unun üzerine iki yemek kaşığı kadar tuz ilave edin. Un ile tuzu eşit şekilde dağılacak şekilde karıştırın. Sonra el ile unun ortasına bir çukur şeklinde havuz açın. Açılan havuzun içine bir paket yaş maya el ile ufak parçalar haline getirilerek boşaltın.

Hazırladığınız karışımın üzerine ılık su ilave ederek ilk önce havuzun içinde mayanın erimesini sağlayın. Havuzun içe doğru un alarak yavaş yavaş hamur haline gelmesi sağlayın. Hamuru yoğurduktan sonra kulak memesinden biraz katı halde yoğurulan hamuru, yaklaşık bir saat mayalanması için sıcak bir ortamda muhafaza edin.

Bekletilen hamuru ufak bezeler halinde eşit parçalara bölün. Bir yandan da sıvı yağı kızması için ocağa koyun. Beze şeklindeki hamurlarınız tabak büyüklüğünde açın ve ortasına oklava yardımı ile delik yapın. Bu aşamadan sonra yağınız yeteri kadar kızın hamurları yağa atmaya başlayın. Her tarafı eşit pişecek şekilde kızartın. Kızaran pişileri, fazla yağını çekmesi için havlu kâğıt serilmiş tepsinin üzerinde bekletin. Daha sonra soğumadan sıcak olarak tüketin.

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