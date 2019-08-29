Phaselis Festivali'ne doğru
Antalya'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Phaselis Festivali 9-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen festival bölge ve ülke tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyor.
KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi olan Phaselis Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek festivalde müzik ve dansı buluşturacaklarını belirterek "Yerli ve yabancı misafirleri oraya götürmek ve o festivali izletmek görevimiz. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşen tüm görevi yapmaya hazırız." dedi.
Festival kapsamında Borusan Quartet ve piyanist Gökhan Aybulus'un 9 Eylül akşamı Phaselis Antik Kenti'nde verecekleri açılış konserinde seyirciler, Arjantin'den Türkiye'ye müzikal bir yolculuğa çıkarılacak.
Akra Jazz Band grubu ise Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Cansu Nihal Akarsu ile festivalde sahne alacak.
Günlük 700-800 kişinin gelmesi beklenen festival için Antalya merkezden ve Kemer'den ücretsiz servisler kaldırılacak. 9-14 Eylül'de Phaselis Antik Tiyatro'sunda yapılacak festivale katılım ücretsiz olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle