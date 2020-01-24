Haber Giriş: 24.01.2020 - 14:33,
Penelope Cruz galada
İspanyol yıldız Penelope Cruz yeni filmi Cuban Network'un Paris'te yapılan galasına katıldı. Meslektaşı Javier Bardem ile evli olan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Cruz, gösterim öncesi objektiflere poz verdi. Galada Cruz'un yanı sıra yönetmen Olivier Assayas da hazır bulundu.
Cuban Network adlı film, Fernando Morais'nin The Last Soldiers of the Cold War adlı kitabının bir uyarlamasıb. Filmde Penelope Cruz'un yanı sıra Edgar Ramirez, Gael Garcia ve James Bond kızı olarak da bilinen Ana de Armas da yer alıyor.
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