MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriÖzlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım
Geri Keyif Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
04.12.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliğiyle sahneye konulan “Amadeus” oyununun galası, 11 Ocak’ta Uniq İstanbul’da yapılacak.Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda Mozart’ın eşi Constanze’yi Özlem Öçalmaz canlandıracak.

Oyuncu rolü için “Çok saf ve çocuksu bir ruhla beraber Mozart’a âşık bir kadın. Çıkarsızca seviyor Mozart’ı. Onun iyiliği ve refahı için, kendi gururunu ve namusunu hiçe sayıp bazı fedakârlıklar yapıyor. Açıkçası ben onun kadar cesur olamazdım. Ama ondan daha deli olduğumu da söyleyebilirim” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle