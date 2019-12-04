Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım

Oyuncu rolü için “Çok saf ve çocuksu bir ruhla beraber Mozart’a âşık bir kadın. Çıkarsızca seviyor Mozart’ı. Onun iyiliği ve refahı için, kendi gururunu ve namusunu hiçe sayıp bazı fedakârlıklar yapıyor. Açıkçası ben onun kadar cesur olamazdım. Ama ondan daha deli olduğumu da söyleyebilirim” dedi.