'Bu hafta da ayrılmadık!'
Başrollerini Caner Cindoruk, Gizem Soysaldı ve Settar Tanrıöğen’in paylaştığı “İçerdekiler” filminin özel gösterimi önceki gün yapıldı. Galaya birçok ünlü isim katıldı.
Melih Cevdet Anday’ın aynı adlı eserinden uyarlanan “İçerdekiler” filminin özel gösterimi Beyoğlu Soho House’da yapıldı. Hüseyin Karabey’in yönettiği, başrollerinde Caner Cindoruk, Gizem Soysaldı ve Settar Tanrıöğen gibi ünlü isimlerin rol aldığı filmin gösterimine oyuncular ve çekim ekibi tam kadro katıldı. 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nden “yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu” (Gizem Soysaldı) ve “Jüri özel ödülü” ile dönen film, 17 Mayıs’ta vizyona girecek.Selin Şekerci, sevgilisi Caner Cindoruk’u yalnız bırakmadı. Cindoruk, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddiaları hakkında “Bu hafta da ayrılmadık” diyerek gazetecilere takıldı. Sevgilisinden övgüyle bahseden Selin Şekerci, “Çok güzel oynamış. Performansa dayalı, çok güzel bir film olmuş” dedi.
Derya Karadaş - Haki BiçiciHüseyin Karabey - Feyyaz DumanNur Sürer
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