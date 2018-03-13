Oscar ödüllü filmde Türk sanatçı
90. Oscar Ödülleri’nde altı dalda aday olan, bir dalda ödül alan ‘Phantom Thread’ filminde İdil Biret’in çaldığı bir eser yer alıyor.
90. Oscar Ödülleri’nde altı dalda aday gösterilen, En İyi Kostüm Tasarımı Oscar’ını kazanan ‘Phantom Thread’ filminde Türk piyano sanatçısı İdil Biret’in de katkısı olduğu öğrenildi.
Paul Thomas Anderson’un yönettiği, Daniel Day-Lewis’in başrolde yer aldığı filmde, İdil Biret, piyanosuyla Brahms’ın ’16 Vals’ yapıtını seslendirdi.
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