Oscar adayı Rami Malek, Bodrum'a geldi
Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmiyle erkek oyuncu dalında Altın Küre kazanan aynı dalda Oscar adayı olan Rami Malek Bodrum'a geldi.
Malek, tanıtım yüzü olduğu otelin tanıtım kataloğu için ünlü fotoğrafçı Mary McCartney’nin objektifinin karşısına geçti.
Bryan Singer’ın Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury rolüyle kariyerinde önemli bir atılım yapan Rami Malek, Ben Stiller ile oynadığı A Night at the Museum, Tom Hanks ve Julia Roberts ile birlikte oynadığı Larry Crowne filmlerindeki performansıyla da dikkat çekmişti.
Malek aynı zamanda birçok televizyon yapımında da rol alarak, Mr Robot dizisiyle 2016’da Öne Çıkan Oyuncu Emmy Ödülü’nün sahibi olmuştu.
Oyunculuğun yanı sıra, göze çarpan stil anlayışı ile adından söz ettiren Malek, dünyaca ünlü moda dergilerinin hazırladığı En İyi Giyinen Erkekleri listelerinde düzenli olarak yer alıyor. Rami Malek, şimdi de Mandarin Otel'in tanıtım yüzü oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle