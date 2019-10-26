Nuri Bilge’ye Kim hayran
7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşen Bosphorus Film Lab’ın son etkinliğine Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk konuk oldu.
Perşembe günü Feriye Sineması’nda gerçekleştirilen etkinlikte, sinemaseverler usta yönetmenden sektör deneyimlerini dinledi.
Festivalin onur konuğu olan Kim Ki Duk, izlediği filmlerin isimlerini ve yönetmenlerini çok hızlı unutmasına rağmen Nuri Bilge Ceylan’ın sinema tarzını çok beğendiğini söyledi. Yönetmen, masterclass etkinliğinin sonunda ise “Arirang” filmi için kendi bestelediği marşları seslendirdi.
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