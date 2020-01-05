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Haber Giriş: 05.01.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Nevra Serezli 11 yıl sonra tiyatro sahnesinde

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Nevra Serezli 11 yıl sonra tiyatro sahnesinde

USTA oyuncu Nevra Serezli, 11 yıl sonra tiyatroya döndü. Daha önce 50’nin üzerinde oyunda rol alan ve çok sayıda ödül kazanan Serezli, verdiği uzun aranın ardından Tiyatrokare’nin “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

Oyun ilk kez önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Serezli’yi izlemeye gelenler arasında sanatçı dostları Melek Baykal, Göksel Kortay, Aysun-Ali Kocatepe ve Suna Keskin de vardı. Oyunun finalinde ayakta alkışlanan Nevra Serezli, sahnede çok heyecanlandığını söyledi: “Beni tekrar tiyatro yapmaya ikna eden Nedim Saban’a çok teşekkür ediyorum.”

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