Nevra Serezli 11 yıl sonra tiyatro sahnesinde

Oyun ilk kez önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Serezli’yi izlemeye gelenler arasında sanatçı dostları Melek Baykal, Göksel Kortay, Aysun-Ali Kocatepe ve Suna Keskin de vardı. Oyunun finalinde ayakta alkışlanan Nevra Serezli, sahnede çok heyecanlandığını söyledi: “Beni tekrar tiyatro yapmaya ikna eden Nedim Saban’a çok teşekkür ediyorum.”