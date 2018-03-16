'Neşe'li çocuklar için...
Ünlü sunucu Neşe Sapmaz, alkışlanacak bir kampanyaya imza attı. Kampanya, İstanbul Bağcılar'da bir okulun edebiyat öğretmeni olan Senem Çakır'ın Sapmaz'dan yardım istemesiyle başladı.
Senem öğretmenin sesi olan Sapmaz, "Kitap Kampanyası"nı hayata geçirdi. 14 Şubat'ta başlatılan kampanya, bağışçılar ve sponsorların yardımı ile kısa sürede amacına ulaştı. Başarılı sunucu, instagram hesabından kitap bekleyen çocukların fotoğraflarını paylaşıp altına şu mesajı yazdı: "Şimdi sizden bu fotoğraflara dikkatlice bakmanızı istiyorum. Ne görüyorsunuz. Ben "Neşe"li çocuklar görüyorum. Bizim için boyamışlar yüzlerini ve bize gönderdiler bu kareleri. Kitap Kampanyamız bu defa Van'daki köy okulumuza... Toplamda 75 kişilik bir okul. Hem kitap hem de eğitim malzemeleri göndereceğiz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli."
Sapmaz, " Sponsorlardan, kitap armağan edeceklerden destek bekliyoruz.. Ve de kitap isteyen okulları da bekliyoruz. Sosyal medyadan benimle iletişime geçebilirler. Kitaplar benim en değerli dostlarım. Bir kitap ile kimin hayatında neleri ateşleyeceğiz, hiç belli olmaz..." dedi.
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