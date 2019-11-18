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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)
18.11.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Nejat Uygur ölümünün 6’ncı yılında mezarı başında anıldı

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Nejat Uygur ölümünün 6’ncı yılında mezarı başında anıldı

TÜRK tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur, vefatının 6'ncı yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Anma törenine Nejat Uygur’un eşi eşi Necla Uygur, kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, diğer oğlu Süha Uygur, dostları, yakınları, sevenleri katıldı.

Behzat Uygur burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Babamızı kaybetmemizin 6'ncı yıl dönümü ama biz hiç kaybetmiş gibi hissetmiyoruz babamızı. Sanki turnedeymiş gibi. Çünkü çocukluğumuzda da öyle olurdu. Uzun uzun turneler yapardı. O uzun turneler sonucunda da Türkiye'nin sevgilisi oldu zaten. Karış karış Türkiye'yi defalarca dolaşarak, ülkesinin gerçeklerini bilerek bu ülkenin çok değerlisi oldu. Bugün de görüyoruz ki Türkiye'nin her yerinde Nejat Uygur’u sevenler, bir sanatçıdan ziyade bir akrabası, babası, dostu gibi sevmiş. Biz gittiğimiz turnelerde, oyun oynadığımız zaman seyircinin gözünde Anadolu'da tekrar onun vasiyeti üzerine, sadece İstanbul, İzmir, Ankara'da değil Türkiyenin her yerini dolaşarak seyircilerin gözünde Nejat Uygur'un ölümsüzleştiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Onu sadece ölüm yıldönümünde anmıyoruz. Her saniye, her dakika anıyoruz. Dün ne yazık ki bir başka ustayı kaybettik Yıldız Kenter'i. Çınarlar gidiyorlar ama eserleri ile hep bizlerle kalıyorlar. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz.

Nejat Uygur ölümünün 6’ncı yılında mezarı başında anıldı


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