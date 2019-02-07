Müzik gecesi
Burakbey’in ilk single’i “Canın Nasıl İsterse” dijital platformlarda yerini aldı.
Single’ın tanıtımı ise önceki gece Le Boom’da gerçekleşti. Lansmana gelenler arasında Enis Arıkan, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Hazal Filiz Küçükköse, Melisa Döngel, Can Evrenol, Caner Özyurtlu, Boran Kuzum, Bestemsu Özdemir, Gaye Su Akyol ve Sezin Akbaşoğulları vardı. Burakbey gecede canlı performans da sergiledi.
Berrak Tüzünataç
Enis Arıkan
Hazal Filiz Küçükköse
Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci
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