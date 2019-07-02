Mustafa Ceceli ve Rojin aynı sahnede
Erbil şehrinde Saad Abdullah Palace'ta sahneye çıkan Mustafa Ceceli’ye etnik müzik sanatçısı Rojin eşlik etti.
Rojin’e sahnede övgüler yağdıran Ceceli’ “Rojin, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bize Erbil’de çok yardımları oldu. Konserimizin sponsorlarından biridir.Çok destek oldu,çok özel bir sesi var” dedi.
2 bin 500 kişinin izlemeye geldiği konserde Mustafa Ceceli ve Rojin sahnede “Vazgeçtim” şarkısını seslendirirken ileriki zamanlarda birlikte düet yapabileceklerinin sinyalini verdiler.
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