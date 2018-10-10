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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

"Müslüm" 26 Ekim'de vizyonda

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"Müslüm" 26 Ekim'de vizyonda

Timuçin Esen'in, 2013'te yaşamını yitiren arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'i canlandırdığı "Müslüm" 26 Ekim'de vizyonda.

İkisi de farklı acılar çekmiş, farklı mutluluklar yaşamış, kariyerlerinin diplerini de zirvesini de görmüş ama birbirlerini bulduktan sonra hiç ayrılmayıp yıllarca aynı yastığa baş koymuş iki sanatçı Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un aşkı bu kez beyazperde de MÜSLÜM filmiyle izleyicilerle buluşuyor. 

Yıllarca ekranlarda, gazetelerde usta sanatçı Müslüm Gürses’in ‘diğer yarım’ dediği Muhterem Nur’a sonsuz sevgisine şahit olduk. Bazen bir soruya cevap olarak, bazen söylediği bir şarkıyı ithaf ederek dile getirdi sevdasını. Bu büyük aşkın arka planını, bilinmeyen yönlerini ise Müslüm Gürses’in çocukluğundan itibaren hayatını anlatan MÜSLÜM filminde izlemeye sayılı günler kaldı.

Malatya turnesi sırasında karşılaştıkları andan itibaren birbirlerinden ayrılmayan, Gürses’in hayatının akışını değiştiren, hepimizin imrendiği bu çok özel sarsılmaz sevginin hikayesini Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi’nin senaryosundan bazen gülümseyerek bazen gözlerimiz dolarak izleyeceğiz. 

Timuçin Esen’in uzun saatler süren özel makyaj ve Gürses’in giyim stilini yansıtan kostümlerle sanatçıya birebir benzediği filmde, Muhterem Nur’u usta aktris Zerrin Tekindor canlandırıyor. Fragmanda bile birbirleriyle uyumu dikkat çeken oyuncular, Can Ulkay ve Ketche’nin yönettiği, 26 Ekim’de vizyona girecek MÜSLÜM filminde sinemaseverlere büyülü bir aşk masalını anlatmaya hazırlanıyor.

Müslüm 26 Ekimde vizyonda

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