Musa Seis ‘Mor Minder’le geri döndü!
Rapçi Musa Seis, uzun bir aranın ardından suskunluğunu ‘Mor Minder’ ile bozdu…
2009 yılında çıkardığı Türkçe Rap albümü ‘Çek Git Bebeğim’ ile adından söz ettiren Musa Seis, müzik dünyasına ‘Mor Minder’ ile geri döndü. 10 yıllık aranın ardından sözleri kendisine ait, müziği Ercan Demirel ve Buaka'nın yaptığı ‘Mor Minder’i tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturan Musa Seis, şarkının klibini Tahsin Özkan yönetmenliğinde Almanya’da çekti.
Norm Ender'e ağır diss
Argosuz ve küfürsüz rap müzik şarkılarını müzikseverlerle buluşturan Musa Seis yeni şarkısı ‘Mor Minder’ ile de ayrıca ‘Mekanın sahibi’ adlı şarkının sahibi Norm Ender’e de diss attı.
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