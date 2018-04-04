Moskova’da yarışacak
Murat Düzgünoğlu’nun hem yönettiği hem de senaryosunu Melik Saraçoğlu’yla birlikte yazdığı “Halef”, 40. Uluslararası Moskova Film Festivali’ne kabul edildi.
Film, bu yıl 19-26 Nisan’da düzenlenecek festivalin ana yarışma bölümünde büyük ödül için yarışacak. Oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten ve Muhammet Cangören’in yer aldığı “Halef”, portakal hasadı için Adana’ya dönen Mahir ile onun abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef arasında yaşananları konu alıyor.
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