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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Monet tablosuna 110.7 milyon dolar

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Monet tablosuna 110.7 milyon dolar

Fransız izlenimci ressam Claude Monet'nin ot yığınları serisinde yer alan tablosu 110,7 milyon dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre, Sotheby's müzayede evinin New York'ta açık artırmaya çıkardığı 1890 tarihli yağlı boya tablo, Fransız ressamın bir eseri için rekor fiyata, 110,7 milyon dolara alıcı buldu.

İlk kez izlenimci bir resme 100 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığı belirtilirken, müzayedeye katılan diğer 5 kişiyle çekişen alıcının kimliği açıklanmadı.

Claude Monet'nin Normandiya bölgesindeki evi yakınında kırsal hayatı resmettiği ot yığınları serisindeki 25 eserin büyük bölümü, dünya genelindeki sanat galerilerinde sergileniyor.

Monet'nin bundan önce en yüksek fiyat verilen resmi Nympheas en fleur (Çiçek Açan Nilüferler) olmuştu. Tablo, Mayıs 2018'de 84,7 milyon dolara satılmıştı.

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