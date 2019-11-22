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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Mısır'daki sanat köyü

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Mısır'daki sanat köyü

Mısır'da süsleme sanatının başarılı örnekleriyle üne kavuşan Feyyum kentine bağlı Tunus köyü, özellikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Ülkede "sanat köyü" olarak da bilinen Tunus, başkent Kahire'nin 80 kilometre güneyinde, Karun Gölü'nün hemen kenarında yer alıyor. Köyde topraktan klasik yöntemlerle üretilmiş çanak, çömlek, tabak, bardak ve kaşık gibi eşyaların süslemeleri yapılıyor.


Süsleme sanatında kendilerini geliştiren köylüler, halı ve kilimleri de şark motiflerine göre dokuyor. Özellikle bakırdan yapılmış tabaklara köyün adına yakışır bir şekilde Tunus ve Endülüs motifleri işleniyor.

Köyde her yıl kasım ayının ortalarında köylülerin ürettikleri sanat ürünlerinin halkın beğenisine sunulduğu sergi ve kermes düzenleniyor. Sergi döneminde turistlerin uğrak yeri haline gelen köy özellikle hafta sonları dolup taşıyor.  Eserlerini uygun fiyatlara satarak gelir elde etme imkanı da bulan sanatkar köylüler, ziyaretçilerin artmasından oldukça memnun gözüküyor. Köyde çocuklar dahi ayakla çevrilerek çamura şekil verilen eski yöntemlerle çanak ve çömlek yapıyor.

Köydeki günlük hayatı eserlerine yansıtıyorlar

Mısırdaki sanat köyü

Köyün süsleme sanatı ustalarından Eymen el-Mibedavi, ne tür motifler yaptıklarını anlattı. Farklı motifler çizdiğini ancak daha çok köydeki günlük hayatı işlemeye çalıştığını aktaran Mibedavi, köy hayatını bilmeyen ziyaretçilerin daha çok köyün günlük işlerinin anlatıldığı resimlerin bulunduğu eşyaları almayı tercih ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Mibedavi, süsleme sanatını Tunus köyünü önce Mısır'a, sonra da yabancılara tanıtan İsviçreli sanatçı Evelyn Bourier'den öğrendiğini dile getirdi.

Köyün sadece renkli el sanatları ürünleri değil doğal güzellikleri de ilgi çekiyor. Turistler Karun Gölü'nü gezme ve çölde kayak yapma fırsatı da buluyor.

Köye ilham veren İsviçreli sanatçı

Mısırdaki sanat köyü



Tunus köyünün süsleme sanatıyla adını duyurma hikayesi bundan yaklaşık 30 yıl önce Mısırlı rahmetli ünlü şair Seyyid Hicab ve İsviçreli eşi Evelyn Bourier'in bölgeyi ziyaret etmesiyle başladı.  Karun Gölü'nü gezen çift, sadece birkaç evin bulunduğu bir çiftliği andıran köyün manzarasına bayıldı. Köyü çok beğenen İsviçreli süsleme sanatçısı Bourier buradan bir ev alarak sıklıkla bölgeye gelir oldu.

Evlerde suyun olmadığı, kadınların başlarına koydukları kovalarla kuyulardan evlerine su taşıdıkları dönemlerde Bourier, burada topraktan yapılmış çömlek, tabak ve bardakları Karun Gölü'ne nazır bir manzarada süslemeye başladı.

Zaman içinde köylülerle iyi ilişkiler kuran, hatta çocuklara ve gençlere süsleme sanatını öğreten Bourier, kendisi ve öğrencilerinin süslediği eşyaları küçük bir salon açarak sergilemeye karar verdi. İlginin ve ziyaretçilerin artmasının ardından birkaç yataklı bir otel inşa ettiren İsviçreli sanatçı, "sanat köyü" olarak ünlenen Tunus köyünde kermesler ve sergiler düzenleyerek ürünlerini bütün Mısırlıların beğenisine sundu.

Son 10 yılda Mısır'da iyice tanınan Tunus köyünün ünü artık Mısır dışına da taşmaya başladı. Karun Gölü'nü gezmeye gelen yabancı turistler Tunus köyüne uğramadan ziyaretlerini tamamlamıyor.

Köyün üne kavuşmasında büyük pay sahibi İsviçreli sanatçı Bourier da ilerleyen yaşına rağmen Tunus'tan ayrılmamış. Köylüler Bourier'in burada defnedilmek istediğini ve bu nedenle köyde kendisi için bir mezar bile yaptırdığını söylüyor.

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