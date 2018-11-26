Merve söyledi, robotlar oynadı
Merve Özbey geçtiğimiz akşam Antalya’da sahne aldı.
Başarılı sanatçı, Türkiye’nin Yerli Yazılım ve Robotik Markası AKINSOFT’un Geleneksel Bonus Ödül Takdim Töreni kapsamında verdiği konserde bir ilki yaşadı. Sahnede Özbey’le beraber yerini alan iki insansı robot, sanatçıya danslarıyla eşlik etti.
DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ!
İnsansı robotlar Merve Özbey ile birlikte sahne alarak dünyada bir ilke imza attı. İlk şarkı sonrası şaşkınlık içerisinde olduğunu dile getiren Özbey, robotlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sevilen sanatçının ‘En sevdiğin şarkıcı kim?’ soruna; ‘Merve Özbey’ cevabını veren robot salondan büyük alkış aldı. ‘Vuracak’ ve ‘Duman’ şarkılarında danslarıyla sahneye neşe katan iki robot, gece boyunca sanatçıyı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özbey, sevilen şarkıları ve güzelliğiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
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