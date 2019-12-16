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16.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mehmet Günsür'e Asya’dan iki ödül

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Mehmet Günsür'e Asya’dan iki ödül

Mehmet Günsür, hem başrolünü üstlendiği hem de hikâyesini eşi Katerina Mongio, Kaan Yüceil ve Tolga H. Yüceil’le birlikte yazdığı bağımsız web dizisi “Kanaga” ile ödül aldı.

Günsür, “Asia Web Awards”da (Asya Web Ödülleri) ‘en iyi oyuncu’ ödülüne layık görüldü. “Kanaga” ayrıca “en iyi yapım tasarımı” ödülünü de aldı. Katerina Mongio ve Tolga H. Yüceil’in yönettiği dizi, babasının ölümüyle ilgili sırrı çözmek isteyen Mardin Tamay’ın gizemli yolculuğunu konu alıyor.

Mehmet Günsüre Asya’dan iki ödül


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