Doğal Yaşam Festivali Başlıyor
Doğal Yaşam Festivali’nin 3.sü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde hafta sonu gerçekleşecek… Geçtiğimiz yıl 10 bin kişinin ziyaret ettiği festivale bu yıl 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor…
Happy Nest tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından büyük, küçük üretici firmaları bir araya getiren Doğal Yaşam Festivali 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüs’te üçüncü kez gerçekleşiyor.
Organik üreticiler bir araya gelecek..
Doğal ürünlerin yanı sıra seminer, atölye, etkinlik, aktivite ve özel performanslarla renklenen festival, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak… Festivalin ikinci günü akşam üzeri genç popçu Elif Kaya sahne alacak..
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