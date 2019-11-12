maNga Fikret Şeneş’e saygı albümünde
maNga, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın söz yazarı Fikret Şeneş’e saygı albümü kapsamında sanatçının en önemli eserlerinden biri olan ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’ şarkısını yeniden düzenledi ve yorumladı.
maNga grup elemanları, proje albümde yer almaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirtirken şu sözleri dile getirdi: “Türk müziğinin en önemli isimlerinden ve yapı taşlarından saygıdeğer Fikret Şeneş’in saygı albümünde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile şarkısı da çok sevdiğimiz ve yeniden düzenleyerek yorumlamak istediğimiz bir şarkıydı.”
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