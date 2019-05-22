Malick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriMalick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’
GeriKeyif Malick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
22.05.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Malick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’

Kerem Akça, 72. Cannes Film Festivali’nde Fox Searchlight’a satılarak Oscar yarışına hızlı giren Malick’in “A Hidden Life”ını değerlendirdi.

14-25 Mayıs 2019 arasında Cannes’da Altın Palmiye için yarışan “A Hidden Life”,18’inde yapılan dünya prömiyeri sonrası izleyenleri ikiye böldü. Peki ama bunun sebebi tam olarak ne?

AMERİKAN KLASİK SİNEMASININ AVRUPA ESİNTİLİ USTASI
Terrence Malick, Amerikan sinemasının en ‘Avrupalı’ yönetmeni olabilir. Bu kimlik de Cannes ve Berlin’de en büyük ödülleri getirdi ona. Açıkçası “Cennet Günleri” (“Days of Heaven”, 1978) ve “Kanlı Toprak” (“Badlands”, 1973) ‘Yeni Hollywood’un ruhuna yakışan
bir iz bırakma şansı tanımıştı ona.

Oscar adayı “İnce Kırmızı Hat” (“The Thin Red Line”, 1998) klasik bir ana karakteri olmadan yol alan ‘anti-militarist savaş filmi’ fikri üzerine kurulu melankolik bir başyapıttı. “Yeni Dünya” (“The New World”, 2005) benzer tonda bir ustalık barındırıyordu. 2011’de ise akıllara durgunluk veren “Hayat Ağacı” (“The Tree of Life”), ‘paralel evren bilimkurgusu’ olarak evrim teorisini ‘hipnotik bir başyapıt’la inceliyordu.

‘RADEGUND’ İSMİ AMERİKALILARA UYGUN BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇTİ
Yönetmenin adı uzun süre ‘Radegund’ olarak anılan ve bazı majör festivalleri öyle deneyip reddedilen 9. uzun metrajı, “A Hidden Life”a yani “Gizli Bir Yaşam”a çevrildi. Hedef daha evrensel olmaktı muhtemelen. Yapısal olarak ise ‘anti-savaş atmosferi’ “Hayat Ağacı” ile
“Cennet Günleri” arası bir modele meylediyor. 1939 yılında Avusturya’da bir tarlada, Radegund’da başlayan hikaye, dindar bir çiftçinin Nazilerin altında 2. Dünya Savaşı’na girmeyi reddetmesi üzerine gidiyor. Bu durum Alman toplumunun arka planında saklanan kökten dinciliğe ve faşizme isyanı devreye sokuyor aslında.

Malick, kariyerinde sürekli farklı görüntü yönetmenleriyle farklı modeller yaratmıştır, 70’lerde 1.85:1’deki doğallığına akıl sır erdirmek zordu, 90’ların sonunda 2.35:1’e geçerek ‘destansılık’la oynama olanağı bulmuştu, 2010’larda ise Lubezki destekli “Hayat Ağacı” modeli devamında başka kollara sıçradı, ama bir yerden sonra ele alacak konu bulamadı. “Voyage of Time” (2016), “Knight of Cups” (2015) ve “Song to Song” (2017) kimsenin ciddiye almadığı eserler oldular.

Malick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’
HİTLER’E KARŞI VİCDANİ RETE GÖRSEL ARAYIŞ
Burada Jörg Widmer-James Newton Howard ikilisiyle yine hipnozla ve destansılıkla bağlantı kuran bir görsel-işitsel yapı var. August Diehl’ın yakınından ayrılmayan kamera, onun ölçeklerini bilinçli kaçırabiliyor. Aynı zamanda da geniş ölçekli objektifler ve balık gözü objektiflerle yaşadığı ruh halini inceleyebiliyor. Bu durum soyut, ruhsal ve tinsel evreni devreye sokuyor büyük oranda. Tarla arka planında sürekli hipnoza sokma arzusu var. “A Hidden Life”, tam ekran formatında aralara iliştirilen 8 veya 16mm arşiv görüntüleriyle de savaş atmosferini yansıtabiliyor. Belki de Trier’nin “Avrupa”sı (“Europa”, 1991) ile Hirschbiegel’in “Çöküş”ünü (“Downfall”, 2004) birleştiriyor izlenimi yaratıyor. Açıkçası Nazilerin faşizmini sinemacılar ele almıştır, ama bunlardan hiçbiri buradaki kadar ‘anti- militarist bir karakter hikayesi’ne dönüşmemişti.

‘Vicdani retçi’ Franz Jägerstätter’in bu eylemi Hitler’e karşı gerçekleştirmesi ‘dini ve siyasi tabulara isyan’ olarak etkiliyor. Bize de onun Katolik Kilisesi tarafından damgalanmasını Tarkovsky ile akraba mistik bir evrenle deneyimlemek kalıyor.

AVUSTURYALI KARAKTERLER NİYE İNGİLİZCE KONUŞUYOR?
Malick, görsel ve işitsel açıdan işine iyi çalışmış. Ustalığını gösterdiği kareler, çarpıcı bir sinema dili sunuyor. Ama filmin içseslerle, konuşmalarla genelde ‘İngilizce’ ilerlemesi açıklanamaz bir tercih. Oyuncuların çoğunluğu Alman veya Avusturyalıyken, hepsinin birbiriyle zorlama olarak hafif aksanlı İngilizce konuşmaları nasıl açıklanabilir? Hapse giren ana karaktere yapılanların bu sayede daha sağduyulu olmasıyla mı? Yönetmenin bir Tanrı gözü koyma arzusu her zaman vardır. Ama onun ötesinde de emperyalizm destekleyicisi bir tavır olmuş bu. Bu kadar ciddi bir hikaye böylesi bir ‘politik doğrucu’ ya da ‘Amerikancı’ yaklaşımla sömürülmeyi hak ediyor mu?Ortada bir irade hikayesi varken bunu Amerikalıların mücadelesi olarak konumlandırmak Avusturyalılara saygısızlık değil midir?

Bir tarafta pastoral ve natüralist görüntüler “Cennet Günleri” kıvamında bir sıkışmışlık yaratabilirken, diğer tarafta ana dil kullanılmaması batıyor göze... Sanki karakterlerin ağızlarında başka bir şey dönerken zoraki bağlanmış ses bandı hissedilebiliyor. Neredeyse senkron sorunu bertaraf edilmiş. Hikaye dışı sesler ise hikaye içi seslere baskın çıkıyor! “Radegund” ismiyle Almanca çekilip kurgulandığı bilinen filmin bu noktaya gelmesi ve herkesin kalbini kazanması bir yapımcı başarısıdır.

Malick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’

KURGUDA GELİŞME BÖLÜMÜ KISALTILABİLİRMİŞ
Ama dost acı söyler üç kurgucuya rağmen filmin kurgusu çok hantal. İlk 70 dakika ile son 30- 40 dakika işlese de aradaki 1 saati izlemezsek “A Hidden Life”ın kaybeden bir şeyi olmayacak gibi. Bu da bir yerden sonra tekrarlarla ‘kamerayı kaydır baba kaydır nereye kadar!’ dedirtiyor. Ki “Knight of Cups” (2016) da bu düşünceyle izlenip unutulup gitmişti. Başyapıt fabrikası Malick, burada her açıdan problemli bir filme imza atmış. Kendi sinemasal yetkinliğini uçuruma sürüklemiş.

Eğer Almanca konuşan bir karakteri izliyorsak onu samimi bir şekilde ana dilinde takip etmeliymiş. Bu haliyle ve değişen evrensel ismiyle ‘Radegund’un filmi’ ne kadar ahlaklı tartışılır. En azından bize yansıdığı kadarıyla –belgesel “Voyage of Time”ı saymazsak- Malick’in kariyerinin en altına yerleşiyor “A Hidden Life”. Diyaloglarıyla da kör kör parmağım gözüne duruyor ve Katolik Kilisesi’yle ilişkiyi ‘peygambere gelen vahiy’ olarak incelemenin doğru olup olmadığını tartışmaya açıyor. Amerikalılara uygun bir ‘irade’ ve ‘Nazilere isyan’ öyküsü ancak bu kadar karşı çıkılamaz hale getirilebilirdi... Hem zorlama İngilizce konuşmalar, hem de bir mesih yaratma çabasıyla…

Malick’ten uzun sürenin hışmına uğrayan bir ‘Radegund hipnozu’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Eşime o gün 'gitme' dedim
Film gibi operasyon
Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım!
'Evliliğimiz iyi gidiyor'