'Lolita' filmiyle tanınan Sue Lyon hayatını kaybetti

73 yaşındaki Lyon'ın 26 Aralık'ta son nefesini verdiği belirtildi.

Sue Lyon, 1962 tarihli Lolita adlı filmde oynadığında henüz 15 yaşındaydı. Bu filmde canlandırdığı Dolores Haze karakteriyle adını dünyaya duyuran Sue Lyon 1980 yılına kadar oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Sue Lyon, Lolita filmi için 800 genç oyuncu arasından seçilmişti.

Lyon, son olarak 1980 yılında bir filmde rol aldıktan sonra kariyerine veda etmişti. Oyuncunun, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.