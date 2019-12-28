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Haber Giriş: 28.12.2019 - 12:57,Son Güncelleme:/

'Lolita' filmiyle tanınan Sue Lyon hayatını kaybetti

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'Lolita' filmiyle tanınan Sue Lyon hayatını kaybetti

Usta yönetmen Stanley Kubrick'in, Vladimir Nabokov'un romanından uyarladığı Lolita adlı film ile tanınan Sue Lyon hayatını kaybetti.

73 yaşındaki Lyon'ın 26 Aralık'ta son nefesini verdiği belirtildi.

Sue Lyon, 1962 tarihli Lolita adlı filmde oynadığında henüz 15 yaşındaydı. Bu filmde canlandırdığı Dolores Haze karakteriyle adını dünyaya duyuran Sue Lyon 1980 yılına kadar oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Lolita filmiyle tanınan Sue Lyon hayatını kaybetti

Sue Lyon, Lolita filmi için 800 genç oyuncu arasından seçilmişti.

Lolita filmiyle tanınan Sue Lyon hayatını kaybetti

Lyon, son olarak 1980 yılında bir filmde rol aldıktan sonra kariyerine veda etmişti. Oyuncunun, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

 

 

 

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