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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
02.12.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

"Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli İstanbul'da izleyiciyle buluştu

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"Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli İstanbul'da izleyiciyle buluştu

Opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gösterildi.

Gösterim öncesinde Gencer anısına verilen mini konserde Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek'e piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.
Opera eserlerinin seslendirildiği konserin ardından, sanatçının hayatına ilişkin ilk yapım olan 85 dakikalık belgesel izlendi.

Belgesel gösteriminin ardından Zeynep Oral ile Selçuk Metin, izleyicilerin Leyla Gencer'e ilişkin sorularını cevapladı.

Belgeselin Gencer'in ölümünün ardından hazırlandığını belirten Oral, "Ne yazık ki bu filmi daha önce yapamadık." dedi.

Oral, belgeselin hazırlığının 1 yıl sürdüğünü, İtalya'daki çekimlerin ise 8 günde tamamlandığını kaydetti.

Leyla Gencer'i anlattığı kitabının ve belgeselin ortaya çıkış hikayesini anlatan Oral, yıllar önce sanatçıyla yaptığı röportajın Nebil Özgentürk'ün arşivindeki yayınlanmayan kısımlarının da belgeselde kullanıldığını söyledi.

Selçuk Metin ise belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Leyla Gencer aslında çok önemli bir arşivciymiş. İKSV'ye bıraktığı 52 kutu kişisel eşyası var. Belgeseli yapmaya karar verdiğimizde bunlar depodan çıktı ve 5 bin 500 adet yeni fotoğrafına ulaştık."

Yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, senaryosunu ise gazeteci-yazar Zeynep Oral kaleme aldı.

Ünlü sopranonun hayatının Halit Ergenç'in sesiyle anlatıldığı belgeselin çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Leyla Gencer: La Diva Turc belgeseli İstanbulda izleyiciyle buluştu


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