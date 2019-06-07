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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Lavanta köyü nerede? Lavanta köyüne ne zaman gidilir?

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Lavanta köyü nerede? Lavanta köyüne ne zaman gidilir?

Lavanta köyü son yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan yerlerden biri haline geldi. Lavanta köyü özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekmektedir. Köyde üretilen lavanta suyu, lavanta çayı ve lavanta yağı gibi birçok doğal ürün alıcılarını bekliyor. Peki, lavanta köyü nerede? Lavanta köyüne ne zaman gidilir?

Türkiye’de ekonomik anlamda sadece Isparta Keçiborlu yöresinde Kuyucak başta olmak üzere Kuşcular ve Çukurören köylerinde lavanta (L.x intermedia var. Super A) tarımı yapılmakta, bu yörelerin özellikle sulanmayan, kıraç ve eğimli arazilerine çok iyi uyum sağlamaktadır.

Lavanta bölgede özellikle haziran ayı içerisinde çiçeklenmeye başlamakta, çiçeklenme kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürmektedir. Çiçeklenme döneminde köy adeta mora boyanmış bir hal almaktadır. Çiçeklenme döneminde bu görsel şölen özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekmektedir. Ağustos ayında ise artık lavanta hasadı başlamaktadır. Bir yandan lavantalar hasat edilmekte, bir yandan hasat edilen lavantaların yağı çıkarılmakta ve tohumu için kurumaya bırakılmaktadır.

LAVANTA KÖYÜNE NE ZAMAN GİDİLİR?

Fotoğraf çekmek ve lavantaları hasattan önce en mor haliyle görmek için en uygun zaman temmuz sonu. Ağustos başından itibaren hasat başlıyor.

LAVANTA KOKULU KÖYDE NELER YAPILIR?

· Geleneksel kıl çadırda, otantik bir ortamda köy kahvaltısı (Lavanta balı, lavanta çayı, köy peyniri, zeytin, sebze vb.) ve yöreye has lezzetlerden oluşan öğle yemeği,

· Gruplara lavantanın faydalarının ve tarihçesinin anlatıldığı küçük bir rehberlik hizmeti,

· Lavanta bahçelerinde gezi (Alan tanıtım eğitimi almış kişiler eşliğinde),

· Lavanta yağı çıkarılması,

· Eşsiz manzaraların ölümsüzleştirilebileceği, ufuk çizgisi gözetilerek belirlenmiş noktalarda fotoğraf çekimi,

· Sabah erken gün doğumu, akşam gün batımı fotoğrafları çekme imkanı

· Köyde foto safariden sonra oluşturulacak lavanta fotoğraf sergisinin gezilmesi,

· Belirlenen bisiklet ve yürüyüş rotalarında dileyen misafirlerin bisiklet, dileyen misafirlerin yürüyüş yapmasının sağlanması,

· Lavanta bahçelerinde fayton turları (İsteyen misafirlerimiz için)

· Lavanta kokulu köy manzarasını eşsiz doğa ile birleştirerek fotoğraf çekim noktalarına yürüyüş

· Köyümüze has lavanta konseptli hediyelik eşyaların satışı

Dileyen misafirlerin köyümüzde ev pansiyonlarında ağırlanması,

 

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