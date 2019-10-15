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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Latif Doğan’dan eşine şarkı “Senin Adın Aşk Yarim”

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Latif Doğan’dan eşine şarkı “Senin Adın Aşk Yarim”

Latif Doğan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı “Senin Adın Aşk Yarim” adlı albümle müzik dünyasına geri döndü...

Latif Doğan, Özdemir Plak etiketiyle 7 yıl aradan sonra çıkardığı 7. albümü “Senin Adın Aşk Yarim”e adını veren şarkıyı şiir olarak eşi Emine Doğan’a yazdı. Şenol Eşref şiiri şarkı sözü haline getirip Yıldıray Mülayim besteledi. için klip çekildi. Şarkının klibinin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı. Albümün müzik yönetmenliğini de Kenan İlgen üstlendi.

 Latif Doğan’ın eşi için yazdığı şarkının sözleri şu şekilde;

 Seni gördüm sardı çılgın duygular

Şiir oldu senle doldu sayfalar

Sensiz nasıl geçti günler haftalar

Aylardır gözümde uyku yok yarim

Bundan böyle senin adın aşk yarim

Al bu beni cayır cayır yak yarim

Ben çekerim bu dünyanın kahrını

Sen sadece tatlı tatlı bak yarim

 

Bir ömür seyretsem seni doyamam

Kimseleri ben yerine koyamam

Öyle güzelsin ki sen hep gül yarim

Göklerden inmiş meleksin kıyamam

Sen ömrümle gördüğüm

Sen yüreğime ördüğüm

Sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın

Çünkü sen can yoldaşım

Sen sırdaşım sen hayat arkadaşım

Söyle ey sevgili söyle

Aşk bu muydu tatmadığın

Tadıp da doyamadığın aşk

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