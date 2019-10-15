Latif Doğan’dan eşine şarkı “Senin Adın Aşk Yarim”
Latif Doğan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı “Senin Adın Aşk Yarim” adlı albümle müzik dünyasına geri döndü...
Latif Doğan, Özdemir Plak etiketiyle 7 yıl aradan sonra çıkardığı 7. albümü “Senin Adın Aşk Yarim”e adını veren şarkıyı şiir olarak eşi Emine Doğan’a yazdı. Şenol Eşref şiiri şarkı sözü haline getirip Yıldıray Mülayim besteledi. için klip çekildi. Şarkının klibinin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı. Albümün müzik yönetmenliğini de Kenan İlgen üstlendi.
Latif Doğan’ın eşi için yazdığı şarkının sözleri şu şekilde;
Seni gördüm sardı çılgın duygular
Şiir oldu senle doldu sayfalar
Sensiz nasıl geçti günler haftalar
Aylardır gözümde uyku yok yarim
Bundan böyle senin adın aşk yarim
Al bu beni cayır cayır yak yarim
Ben çekerim bu dünyanın kahrını
Sen sadece tatlı tatlı bak yarim
Bir ömür seyretsem seni doyamam
Kimseleri ben yerine koyamam
Öyle güzelsin ki sen hep gül yarim
Göklerden inmiş meleksin kıyamam
Sen ömrümle gördüğüm
Sen yüreğime ördüğüm
Sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın
Çünkü sen can yoldaşım
Sen sırdaşım sen hayat arkadaşım
Söyle ey sevgili söyle
Aşk bu muydu tatmadığın
Tadıp da doyamadığın aşk
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