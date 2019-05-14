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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Lagina'nın sütunları ziyaretçilerini bekliyor

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Lagina'nın sütunları ziyaretçilerini bekliyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Kutsal Alanı'nda, 2 bin yıllık sütunlar bulundukları yerde ziyaretçileri karşılayacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığının 1 Mart'ta açıkladığı 20 antik kent ve ören yerindeki arkeolojik kazıların bir yıl boyunca yapılmasına ilişkin projede yer alan Lagina Kutsal Alanı'nda yürütülen kazı çalışmalarında yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı başkanlığını 128 yıl önce bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini de taşıyan Lagina'da, Osman Hamdi Bey'in bıraktığı mirası Prof. Dr. Bilal Söğüt devam ettiriyor. Kazı çalışmalarında pagan inanışına göre kutsal sayılan tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınağın gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülüyor.

Son dönemde dünyanın çeşitli ülkelerinden pagan inancına sahip 100 bin kişinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alanın, kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla daha çok kişi misafir ağırlaması planlanıyor.
Lagina Kutsal Alanı Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanın, bölge için olduğu kadar antik dönemlerde de önemli bir merkez olma niteliğini taşıdığını, Tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınağın da burada yer aldığını söyledi.

"Falcılığın" da merkezi

Antik dönemde anahtar taşıma töreninin Lagina ile Stratonikeia arasında yapıldığına dikkati çeken Söğüt, bölgenin aynı zamanda falcılığın merkezi olduğunu kaydetti.
Söğüt, Antik dönemde savaşçı Amazonlar'ın barış halinde betimlediği tek tapınağın da kentte bulunduğunu, bu nedenle yurt dışından düzenli olarak gelip gezen gruplar olduğunu ifade etti.

Lagina kutsal alanının hem dini hem kültürel hem siyasi hem de bölge tarihi açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Söğüt, "Lagina, Stratonikeia'nin bir dini merkezi, bu nedenle buradaki tapınak, altar (sunak), giriş kapısı ve tüm alanları biliyoruz. Buradaki çalışmalar sistemli bir şekilde devam ediyor. En çok ziyaretçi gelen alanlardan birisi olduğu için buraya ağırlık verdik." diye konuştu. 

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