Yasmin Levy 20 Aralık’ta Volkswagen Arena’da!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Yasmin Levy 20 Aralık’ta Volkswagen Arena’da!

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Yasmin Levy 20 Aralık’ta Volkswagen Arena’da!

“Naci en Alamo”, “Hasta Siempre Amor”, “La Alegria”, “Me Voy” gibi şarkılarıyla milyonları kendine hayran bırakan Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy, 20 Aralık'ta Volkswagen Arena’ya Piu Entertainment organizasyonuyla en sevilen şarkılarını seslendirmeye geliyor.

Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan, Türkiye'de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

6 yaşındayken piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında ilk kez izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, WOMEX 2002’de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. İlk albümü Romance&Yasmin’de kilise korosu şefliği yapan babası Yitzhak Levy’nin çalışmaları ve Türk müziğinin büyük etkisi var. Türk yaylı çalgılarının zengin tonları ile flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel, piyano gibi batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz tarzını oluşturuyor.

Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve Ibrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanlayarak “müzikal uzlaşma sağlamaktan gurur duyduğunu” ifade ediyor. “Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan Yasmin Levy, 20 Aralık'ta Volkswagen Arena’da  İstanbullular ile bir kez daha buluşarak eşsiz bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yasmin Levy 20 Aralık’ta Volkswagen Arena’da


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