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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Kuzey Kutbu’nda buzdan enstrümanlarla konser

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Greenpeace’in “Okyanusları Koru” kampanyası kapsamında bir grup müzisyen Kuzey Kutbu’nda konser verdi. Müzisyenler, Kuzey Kutbu’nda buzdan yaptıkları enstrümanlarla “Okyanus Hatıraları” isimli parçayı çaldı.

Müzisyenler, eksi 12 derecede çan, korno, çello ve perküsyon ritimleri eşliğinde dünyaya şu mesajı iletti: Okyanuslarımızın en az yüzde 30’unu 2030 yılına kadar korumalıyız. Zira bilim insanları vahşi yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az yüzde 30’unun okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor.

Konseri gerçekleştiren müzisyenlerden Terje Isungset şöyle konuştu: “Buza saygılı davranmazsanız kırılır. Doğaya da aynı saygıyla yaklaşmalıyız.”
Kuzey Kutbu, bu yıl rekor seviyede buz kaybı yaşadı ve Nisan ayında sıcaklık ortalamanın 8 derece üzerindeydi. Greenpeace, “Okyanusları Koru” kampanyası kapsamında okyanusların karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekmek ve güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması imzalanmasını sağlamak için Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na 1 yıl sürecek bir keşif gezisine çıktı. Bu yolculuğun ilk ayağında Greenpeace’in Esperanza ve Arctic Sunrise gemileri Kuzey Kutbu’na giderek iklim değişikliği, aşırı avlanma ve plastik kirliliğine dikkat çekti.
Greenpeace Nordik Okyanuslar Kampanya Sorumlusu Halvard Raavand şöyle konuştu:
“Kuzey Buz Denizi’ndeki buz kaybına dikkat çekiyoruz çünkü sadece Kuzey Kutbu’nda değil, tüm gezegende okyanus koruma alanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu göstermek istiyoruz. Hükümetler, Birleşmiş Milletler’de okyanus koruma alanları oluşturulmasını sağlayacak bir Küresel Okyanus Anlaşması üzerinde çalışıyor. Bu anlaşma iklim değişikliğine karşı sağlıklı okyanuslar yaratmak için eşsiz bir fırsat. Bilim bu konuda net: Okyanuslarımız krizde ve onları korumalıyız.”

 

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