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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

"Küçük Burjuva Düğünü" sahnede

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"Küçük Burjuva Düğünü" sahnede

Tiyatro tarihinin önemli yazarları arasında gösterilen Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü" isimli eseri, Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Brecht'in 1920'de kaleme aldığı Küçük Burjuva Düğünü isimli eseri Ankara Devlet Tiyatrosunca 1 Ekim'de Şinasi Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulacak, insan psikolojisi ve toplumsal yabancılaşmaya dikkati çeken oyunun rejisörlüğünü üstlenen Cem Emüler, provalar sırasında, AA muhabirine eser hakkında bilgi verdi.


Yıllardır kapalı gişe oynayan "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununun da yönetmenliğini yapan Emüler, Küçük Burjuva Düğünü'nün rejisini üstlendiği
oyunlar içerisinde en heyecanla çalıştığı eserlerden olduğunu söyledi.  Brecht'in 22 yaşında yazdığı Küçük Burjuva Düğünü'nün yazarın gençliğinde basılmadığını, bütün eserler ve mektupları yayınlanırken notlarından çıktığını ve yazılı hale gelmesinin ise 60'lı yılları bulduğunu belirtti. Emüler, oyunun, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'da yaşayan yazarın tiyatroya ve hayata bakışından izlenimler aktardığını dile getirdi.

"Her yeni oyun yeni bir dünya yaratıyor"

Emüler, oyunun 1993'te Devlet Tiyatrosunda, Ankara Sanat Tiyatrosunda sahnelendiğini belirterek "Her yeni oyun yeni bir dünya yaratıyor. Brecht'i biraz anlamaya ve anlatmaya da uğraşıyoruz. İlginç bir prova süreci geçiriyoruz. Hareketiyle, dansıyla, müziğiyle farklı bir çerçeve sunuyoruz. Sürprizleri olan bir oyun." ifadesini kullandı.

Oyunun DT'de uzun zaman oynanmadığını belirten Emüler, "Oyunun, hem söylediği söz hem de söyleme biçimiyle olumlu olduğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli, seyir zevki çok yüksek. Aynı zamanda seyirciye söylediği söz ve seyirciyi düşünmeye sevk ettiği yön de çok önemli." dedi.

Hikayenin orta sınıf bir ailenin düğün yemeğinde geçtiğini aktaran Emüler, bir düğün yemeğinde ters gidebilecek her şeyin ters gittiğini, talihsizliklerin meydana geldiğini, bunlar olurken izleyicilerin kendi hayatlarını sorgulayacağını aktardı. 

Turgay Erdener'den oyun için yeni besteler

Oyunun koreografisini ve hareket danışmanlığını Ankara Devlet Opera ve Balesinin başarılı dansçı ve koreografisi Deniz Alp'in üstlendiğini söyleyen
Rejisör Cem Emüler, oyuncuların dans yönünden ciddi bir performans da sergilediklerini söyledi.  

Müzikleri usta besteci Turgay Erdener'in yaptığını ve oyun için özel besteleri olduğunu aktaran Emüler, "20. yüzyılın başındaki sessiz film döneminden bazı esintiler var. Oyunumuzda dans da var. Akrobasiye dayanan ağırlıklı unsurları yer alıyor. Türkiye'nin en önemli bestecilerinden bir tanesi ile çalışmak bizim için bir şans. Tiyatro bizi, kendimizi anlatıyor. Yaşadığımız hayat üzerine düşünmek, sorular sormak istiyorsak, tiyatro önemli bir kapı. Bu oyunda bu kapıyı aralıyor. Hem zevkli hem neşeli. Kendisine sorular sormak isteyen herkesi bekliyoruz." dedi. 

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