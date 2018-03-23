Bakırköy'ün konuğu Çetinkaya
Bensu Kaya ile Bakırköy Söyleşileri, 25 Mart Pazar, saat 14.00’te, değerli Türk Sanat Müziği sanatçımız Vedat Çetinkaya ile devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde “Altın Şarkılar” isimli bir albüm çıkaran Vedat Çetinkaya, Bakırköy’ün dünü ve bugününü sanat penceresinden anlatacak.
Gazeteci – Yazar Bensu Kaya’nın ülkemizde ve Bakırköy’de iz bırakan Bakırköylü isimlerle yaptığı söyleşiler, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Söyleşiler bugüne dek Araştırmacı – Yazar Turgay Tuna, Türk Halk Müziği Eğitmeni Celal Yılmaz, Tiyatro - TV Sanatçısı Cihat Tamer, Tiyatro Sanatçısı – Eğitmeni Erdoğan Sıcak ve TOFD (T. Omurilik Felçlileri Derneği) Başkanı Ramazan Baş ile düzenlendi.
İstanbul’un, tarihi Bizans dönemine dayanan; kara-deniz-hava ve raylı ulaşımın odak noktası halinde, eğitimden sağlığa, kültür - sanattan eğlenceye, turizmden alışverişe dek sunduğu avantajlarla cazibe merkezi olan Bakırköy’ün dünü ve bugününden kesitler, izleyenleri hatıralarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bakırköylüler Derneği’nde düzenlenen söyleşiler, önümüzdeki süreçte de devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle