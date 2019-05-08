"Kıskançlık sağlıklı değil"
Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde BeStyle’a verdiği röportajda özel hayatına dair soruları da yanıtladı.
Aşkı, “Bence aşk tüm kalbin ve bedeninle aynı saf duyguya adanmışlıktır” sözleriyle ifade eden Şahin, evlilik konusunda acele etmediğini ve önünde uzun bir yol olduğunu söyledi: “İlişki bile zor dediğim bir dönemde evlilik için çok uzun bir yolum var sanırım.” Ünlü oyuncu, özel hayatta kıskanç olup olmadığıyla ilgili soruya ise “Kıskanç olduğumu düşünmüyorum ve bunların sağlıklı duygular olduğuna da inanmıyorum” yanıtını verdi.
Ebru Şahin, hayalinde savaşçı bir kadın rolü yattığını söyledi
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