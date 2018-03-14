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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Keyif
14.03.2018 - 09:18, Son GÃ¼ncelleme:

Kendinizi daima yorgun mu hissediyorsunuz?

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Kendinizi daima yorgun mu hissediyorsunuz?

HaftayÄ± gÃ¼n gÃ¼n bitirirken, masa baÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmak, stresle yoÄŸrulmak ve yorulmak derken, pilinizin de bittiÄŸini hissediyor musunuz? GÃ¼n iÃ§inde tÃ¼kettiÄŸiniz enerjiyi yeniden bulmak iÃ§in dinlenmek yeterli gelmiyor ve Ã§oÄŸu zaman yorgun olarak uyanÄ±yorsanÄ±z, iyi bir masaj, hamam ve spa hizmeti, size Ã§ok iyi gelecektir. Ãœstelik Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Bursa ve Antalyaâ€™daki en seÃ§kin otellerin, spaâ€™larÄ±n masaj ve hamam hizmetlerinden yakala.co indirimiyle faydalanabilirsiniz.

Termal tesislerde kahvaltÄ± ve kaplÄ±ca havuzu, hamam, sauna, jakuzi, buhar odasÄ± ve masajla birleÅŸen keyfine doyum olmaz bir gÃ¼ne ne dersiniz? SeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Kendinizi daima yorgun mu hissediyorsunuz

LÃ¼ks ÅŸehir otellerinde iÅŸ arasÄ±nda veya iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m yorgunluÄŸunuzu ve stresini atmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak dÃ¼nya masajlarÄ±ndan dilediÄŸinizi tercih edebilir ve kendinizi hiÃ§ bitmesin diyeceÄŸiniz kadar keyifli saatlerin iÃ§inde bulabilirsiniz. SeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Kendinizi daima yorgun mu hissediyorsunuz

Son gÃ¼nlerde eÅŸinizin her zamankinden daha fazla yorulduÄŸunu gÃ¶zlemliyorsanÄ±z ona gÃ¼zel bir sÃ¼rpriz yapabilirsiniz. Ã‡ift kiÅŸilik masaj paketi alarak hem eÅŸinize onu ne kadar Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ hissettirebilir hem de hayatÄ±n yorucu temposuna mola vermenin hazzÄ±nÄ± birlikte paylaÅŸabilirsiniz.ÂSeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Kendinizi daima yorgun mu hissediyorsunuz

Hamamda kese - kÃ¶pÃ¼k ile suyun ve masajÄ±n tazeleyici etkisini hissedebilirsiniz. AyrÄ±ca spa merkezlerinde masaj ve Ä±slak alan kullanÄ±mlarÄ±na ek olarak, cilt maskesi dÃ¢hil paketler de sunuluyor. SeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Kendinizi daima yorgun mu hissediyorsunuz

Otellerde ve spa merkezlerinde klasik masajÄ±n yanÄ± sÄ±ra aromaterapi, relaks, Bali, Ä°sveÃ§, antistres, sÄ±cak taÅŸ, spor, refleksoloji gibi masaj tÃ¼rleri, her birinde ayrÄ± ayrÄ± uzmanlÄ±ÄŸÄ± olan yerli ve yabancÄ± masÃ¶z ve masÃ¶rler tarafÄ±ndan uygulanÄ±yor. Masajla birlikte Ã§oÄŸunlukla pakete dÃ¢hil olan kapalÄ± havuz, hamam, buhar odasÄ±, sauna, jakuzi gibi Ä±slak alan kullanÄ±mlarÄ± ile enerjinizin tazelendiÄŸini hissedeceksiniz.

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Krem Peynirli Domates DolmasÄ±

Krem Peynirli Domates DolmasÄ±Hem kolay hem lezzetliâ€¦ Ä°ÅŸte Süper Futtern farkÄ±yla Krem Peynirli Domates DolmasÄ±!
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