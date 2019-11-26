"Karlar Ülkesi" gişenin galibi
Disney'in tüm zamanların en iyi açılış gişesini elde eden filmi rekorunu elinde bulunduran Frozen 2 (Karlar Ülkesi) Türkiye'de de gişenin galibi oldu.
Türkiye'de 20 Kasım'da gösterime giren animasyon, ilk iki günde 320 bin seyirciyi salonlara topladı. Aynı nafta sonu da 393 bir 251 seyirciye ulaştı. Karlar Ülkesi, sadece beş gün içinde 712 bin 882 seyirci tarafından izlendi. Bu durumu etkileyen en önemli faktörlerden birinin de okulların ara tatile girmesi olduğu belirtiliyor.
Frozen 2, sezonun iddialı yapımları Recep İvedik 6 ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmlerini de geride bıraktı.
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